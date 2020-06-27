وزيرة الهجرة: ننتج مقاطع فيديو لدعم حق في مصر في مياه النيل بكل اللغات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تعمل على مخاطبة المصريين في الخارج والعالم أجمع بأحقية مصر في المياه، مشيرة إلى أنه تم إنتاج مقطع فيديو خاص لدعم حق مصر في مياه نهر النيل بالعديد من اللغات الأجنبية، وجاء ذلك بتكليف من القيادة السياسية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن الهدف من تلك المقاطع هو نشر الرسالة للخارج، وتأكيد للعالم أجمع على أحقية مصر في مياه نهر النيل.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أنه جرى التواصل مع سفيري إيطاليا واليونان، وسنشر فيديو دعم حق مصر في مياه نهر النيل بتلك اللغات، كما سيتم نشر المقطع بلغات أخرى مثل اللغات الأفريقية.