ضبط حشيش بحوزة موظف بشرم الشيخ

ضبطت مباحث قسم أول شرم الشيخ، موظف أمن بأحد فنادق شرم الشيخ،​و بحوزته "فرشين" من مخدر الحشيش.​

تلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم السبت، إخطارًا يفيد القبض على متهم بالإتجار في مخدر الحشيش.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيام أحد المواطنين بالإتجار في المخدرات، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن فريق البحث​ من ضبط المتهم​ "سليمان . م . س.م " 29 عامًا،​ من محافظة المنوفية كفر قورص مركز أشمون، ويعمل موظف أمن بأحد فنادق شرم الشيخ، وبحوزته فرشين حشيش، ومحمول بمنطقة سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات، بقصد الاتجار،​ والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير​ محضر رقم​ (3456​) لسنة 2020، جنح أول شرم الشيخ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.