صحيفة تركية: هكذا تعذب شرطة أردوغان القيادات النسائية المعارضة

كشفت الصحف التركية عن تعرض قيادات المعارضة التركية النسائية اللواتي اعتقلن، أمس الجمعة، إلى التعذيب من قبل السلطات التركية بقيادة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

كانت السلطات التركية اعتقلت، أمس الجمعة، 44 شخصًا، من ضمنهم الرئيس الفخري لبلدية سيلفان نشيدة توبراك، والصحفية عاشئة كارا، وقيادات نسائية من منظمة حقوق المرأة، في إطار التحقيقات التي تجريها تركيا للقبض مع أعضاء مؤتمر المجتمع الديموقراطي الكردي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت صحيفة "أرتي جرتشاك: اعتقلت السلطات التركية عضو مؤتمر المجتمع الديموقراطي في ديار بكر روجبين تشاتين، قبل أن يتبين وجود آثار تعذيب على جسدها خلال التحقيق معها في مديرية الأمن.

وأكدت الصحيفة التركية، تعرض القيادة النسائية للتعذيب، مع وجود كدمات زرقاء حول عينيها، دون أن توضح الجهة المسؤولة عن تعذيب روجبين تشاتين.

وسبق أن أجرى الموقع البريطاني "ذا إنفيستجيت جورنال"، مقابلة عن الوضع في مدينة عفرين السورية، وما يحدث فيها من انتهاكات بحق المدنيين، تقوم بها ميليشيات تابعة للقوات التركية.

وأجرى الموقع مقابلة مع شخص يدعى محمود خلف، وهو عضو سابق في فصائل الجيش الحر الإرهابية، حيث أكد أن أفرادًا من الجيش الحر اغتصبوا النساء في عفرين، منوهًا بأن أكثر وقت صار فيه قتال بين الفصائل السورية كان بعد دخول تركيا إلى عفرين، وأن تركيا أخبرتهم أنهم سيقاتلون حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي هناك، لكن لم يكن ذلك صحيحًا.

كذلك أجرى الموقع البريطاني مقابلة مع الكردي «كمال عاكف» المتحدث في قسم العلاقات الخارجية، وقال إن التدخل العسكري التركي بهدف زيادة قوته والمناطق التي يحتلها، وأنه تم الهجوم علي عفرين بغير أي سبب، وتم إطلاق عملية «غصن الزيتون» في يناير 2018 وقُتل فيها المئات من المدنيين، ونتج عنها نزوح مئات الآلاف، مؤكدا أن تركيا تلعب لعبة قذرة، وأن المخطط التركي ليس في مكان محدد، بل يسعى إلى السيطرة على كل الأماكن التي كانت تحت الحكم العثماني.