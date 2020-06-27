الناظر للمواطنين: متقعدوش في المساجد بعد الصلاة.. ولو تعبان متروحش

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن وزارة التنمية المحلية تبذل مجهودًا كبيرًا، مشددًا على أهمية استمرارها وعدم الشعور بالممل من قبل المسؤولين فيها بشأن مراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، في المطاعم والمقاهي وغيرها.

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "يجب أن تقوم اللجنة بتوعية أصحاب المقاهي وكافة المحلات ومراجعة التعليمات وفرض العقوبات على المخالفات".

وتابع: "بالنسبة للشواطئ، لازم يبقى فيه شماسي ومراعاة المسافات بينها ومنسمحش إن الناس تلزق في بعضها، ولازم نقسم اليوم على فترات، وكل محافظات مصر قادرة تعمل كده".

وواصل: "أي حد رايح المسجد حاسس إنه تعبان بلاش يروح، لكن لو كويس يروح، وأي حد عنده برد أو زكام مفيش داعي يروح المسجد، ولو معاه زجاجة مياه تكون له ومحدش يشرب معاه، ويتوضأ في البيت، ويخلص الصلاة ويروح على طول ومفيش داعي نقعد في المسجد عشان منعرضش نفسنا للعدوى".