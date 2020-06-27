وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الاستقبال والطوارئ بحميات الزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وناقش وكيل الوزارة خطة العلاج للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة التشخيص الطبي لكل حالة وتطبيق خطة العلاج بلازما الدم للمتعافين، وفقاً للمعايير المحددة من اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، مع التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وذلك في حضور مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية، ومدير المستشفي.

كما ناقش وكيل الوزارة تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ، وذلك من خلال ميزانية المديرية خلال السنة المالية القادمة، التي تبدأ من شهر يوليو، وكلف مدير المستشفي، ومدير الطب العلاجي، ومدير المستشفيات، والإدارة الهندسية، والتموين الطبي، بالدراسة ووضع تصور لأعمال التطوير، والعرض في خلال أسبوع.