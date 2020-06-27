الناظر: تعريض الذراعين والساقين للشمس مهم جدًا للوقاية من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إنه يجب استخدام الكمامة القماش المكونة من 3 طبقات، هي قطن، شيفون، وطبقة أخرى قطن، وهي تؤدي الغرض وتحمي الإنسان من أي إصابة، وتوفر المال والوقت.

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "هذه الكمامة تصنع خلال 10 دقائق، ويمكن تجريب اختبار الشمعة، وهو فعال، ويمكن غسلها بالماء والصابون ثم تركها تنشف لنستخدمها في اليوم التالي".

وتابع بأن التغذية أمر مهم جدًا لتقوية المناعة: "يجب أن نحرص على تناول ملعقة عسل يوميًا في الصباح، وأن نحرص على تناول السلطة الخضراء مثل الطماطم والخضراوات والجرجير وغيرها".

وواصل: "يجب أن نحرص على شرب المياه، وهناك أيضًا أمر هام وهو الحصول على فيتامين د من خلال الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس، وهو مهم جدًا للوقاية من كورونا، ومعظم من ماتوا بسببه كانوا يعانون من نقصه، حيث يجب تعريض الذراعين والساقين لأشعة الشمس المباشرة، في الرابعة العصر لمدة نصف ساعة، يومًا بعد يوم".