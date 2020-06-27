وزيرة الصناعة: نسمح بتصدير الكمامات غير المطابقة لمواصفاتنا إلى أوروبا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قدم طلبات توريد 40 مليون كمامة، وتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وسيتم تصنيع تلك الكمامات من خلال الشركات المعتمدة والتي لديها مواصفات معتمدة للكمامات سواء من وزارة الصحة والسكان أو هيئة المواصفات والجودة، كما أن الوزارة قامت بتوريد مليون كمامة لوزارة التربية والتعليم من أجل امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه سيتم طرح الكمامات على بطاقات التموين، "وزير التموين إمبارح قال كل بطاقة ليها كمامتين، أيًا كان عدد أفراد الأسرة تقريبًا"، مؤكدة أن هناك قرارًا تم اتخاذه بمنع تصدير المستلزمات الطبية وتم وضع أكثر من مكون يُمنع تصديرهم من ضمنهم الكمامات.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يتم الموافقة أحيانًا على تصدير بعض الشركات للكمامات، "حريصين إن الشركات دي متفقدش أسواقها في الخارج، ويكون عندها الفرصة التصديرية، بس لازم يكون عندنا نوع من الموائمة بين التصدير للخارج وتوفير احتياجاتنا الداخلية، فيه بعض الكمامات مواصفاتها غير معتمدة بالنسبة لنا، مفيش ما يمنع تصديرها للدول الأوروبية أو العربية".