أشرف زكي عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي: ربنا قادر على كل شيء

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية لفنانة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن حالتها الصحية مستقرة على ما هي فيه، متمنيا لها الشفاء، "ربنا قادر على كل شيء، هي إنسانية وفنانة عظيمة جدا، كلنا بندعو لها تقوم بالسلامة".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن الفنان عبد الله مشرف تحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى منذ ساعة واحدة فقط، وحالته الآن جيدة.

وعن حالته الصحية بعد إجراءه عملية تركيب دعامات بالقلب مؤخرًا، أكد أن حالته تشهد تحسنًا كبيرًا، ويستعد الآن لاستئناف نشاطه الفني ومتابعة أنشطة النقابة المختلفة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، موجهًا الشكر والتقدير لأسرته وأصدقاءه الذين تواصلوا معه مؤخرًا بشأن الاطمئنان عليه.

وتابع: "الدرس الذي اكتسبته من الأزمة المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي أبذلها في خدمة النقابة، والضغوط التي أتعرض لها".