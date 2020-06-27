مصادر: استقرار نسبي لحالة الفنانة رجاء الجداوي

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي شهدت خلال الساعات القليلة الماضية استقرارًا نسبيًا، لكنها ما زالت بالعناية المركزة.

وقالت المصادر لـ"الوطن" أن "الجداوي" نُقلت منذ 5 أيام إلى جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين، وذلك بعد فشل جهاز "سناب" الذى كانت موضوعة علية طوال الـ 26 يومًا الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز التنفس الاختراقي له تأثير كبير فى استقرار الحالة الصحية، حيث يقوم بتوصيل الأكسجين في الدم بنسبة طبيعية.

وأضافت المصادر، أن الفنانة رجاء الجداوى تعاني من تليف في الرئتين، وضيق شديد فى التنفس لقلة نسبة الأكسجين، مشيرًا إلى أنه بوضعها على الجهاز الحنجري تم تعويض النسبة المفقودة من الأكسجين للرئتين، ما أدى إلى انتظام التنفس.