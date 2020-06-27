الأوقاف: سلوك المواطن يضمن استمرار فتح المساجد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن سلوك المواطن هو الذى يضمن استمرار عملية فتح المساجد بكل طاقتها، لافتا إلى أنه في فجر اليوم تم توديع جملة "ألا صلوا فى بيوتكم" وسماع "حي على الصلاة حي على الفلاح"، وهرع الكثير من المسلمين لأداء الصلوات بالمسجد، مشيرا إلى أنه تم غلق دورات المياه في المساجد وكذلك تعليق العمل في قاعات المناسبات والأضرحة.

وأضاف "طايع" خلال اتصال عبر "سكايب" في برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تم تدبير البديل لجميع المصلين الذين لم يصطحبوا معهم الكمامة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مخالفة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الأمر بفتح الزوايا التي تبعد عن المساجد الكبرى مع الالتزام الكامل بالإجراءات.

وأشار إلى أن هناك عدة إجراءات اتخذتها وزارة الأوقاف عند تطبيق قرار إعادة فتح المساجد مثل ارتداء الكمامة واصطحابه سجادة الصلاة ووضع نقاط على أرضية المسجد لتطبيق مبدأ التباعد وغلق "الكولديرات" و"الكولمان"، وكل الأدوات التي يشرب منها المصلي.