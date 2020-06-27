الأوقاف تعلن أفضل خمس مديريات في صكوك الأضاحي

أكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م بلغ 2 مليون و286 ألف جنيه حتى تاريخه.

ونشرت الوزارة، في بيان لها، أفضل خمس مديريات أداءً في صكوك أضاحي الأوقاف، حيث جاءت مديرية أوقاف بني سويف في المرتبة الأولى بمجموع 293 تلتها مديرية أوقاف الغربية بمجموع 236 صك ثم الاسكندرية والقاهرة وكفرالشيخ.

وأوضحت الوزارة، أنه للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر الواتس على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك)، يصلك المندوب، أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).