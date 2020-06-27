محافظ مطروح يصدر قرارا بتنظيم الإجازات الاستثنائية بالجهاز الإداري

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارًا ينظم الإجازات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك لأصحاب الأمراض المزمنة ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقرر "شعيب" منح إجازات استثنائية لجميع مصابى كورونا لمدة 15 يومًا، وتمتد حتى التماثل للشفاء، وكذلك إجازة للمخالطين لمصابي كورونا.

كما قرر منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وكذلك من تعول أطفال أقل من 12 سنة.

وجاء فى نص قرار محافظ مطروح الذى وزع، اليوم، على الجهات الحكومية، أن تستمر الإجازات الاستثنائية حتى إشعار آخر وصدور تعليمات أخرى جديدة، على أن تطبق على جميع العاملين فى الجهاز الإداري على مستوى محافظة مطروح.