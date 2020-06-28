نانسي عجرم تحتفل بتحقيق أغانيها أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب

احتفل جمهور الفنانة نانسي عجرم، عبر توتير بتحقيق أغانيها نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب".

وحققت أغنية "عم بتعلق فيك‬⁩" أكثر من 100 مليون مشاهدة، ‫كما حققت أغنيه "بدنا نولع الجو‬" أكثر من 70 مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي يا قلبي"‬⁩ حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.

طلبت المطربة نانسي عجرم منذ ايام عبر حسابها على "تويتر" رأي جمهورها في العمل القادم، وما إذا كان من الأفضل أن يكون "سنجل" أو "ألبوم كامل".وكتبت نانسي "بعرف كلكن ناطرين عمل جديد، وأنا متلكن كل ما اسمع الأغاني الجديدة بحس بدي الكل يسمعن معي، شاركوني رأيكن حابين العمل الجديد يكون أغنية من الألبوم أو الألبوم كامل؟".