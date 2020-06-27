تطورات في 5 دول على مدار 24 ساعة.. هل بدأت الموجة الثانية من كورونا؟

حالة من القلق يعيشها الكثير حول العالم خوفا من الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي حذرت منها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، وخلال اليومين الماضيين، شهد العالم ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات في عدد من البلدان بعد فترة من السطيرة عليه.

وسجلت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والصين زيادة لافتة في أعداد مصابي فيروس كورونا، بعد فترة من تراجع أعداد المصابين، حيث سجلت أمريكا تسجيل 2249 وفاة جديدة ونحوَ 46 ألف إصابة، كما سجلت طهران 2456 إصابة جديدة.

وكذلك أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "أر أيه أي"، أمس، أن إيطاليا تواجه مجموعتين جديدتين من فيروس كورونا، وتبين إيجابية التحاليل المعملية للفيروس لدى أكثر من مئة شخص.

كما سجلت البرازيل، أمس، 99 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 55 ألفا و961، وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 46 ألفا و860 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وهو ثاني أعلى عددِ إصابات يومي تسجله البلاد منذ تفشي الجائحة.

عز العرب: الموجة الثانية من كورونا بدأت في عدة دول أوروبية.. وتواجد عقار هو الحل

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، قال إن الموجة الثانية هي ارتفاع كبير ومفاجيء في أعداد الإصابات بعد فترة من الانخفاض، موضحا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت بالفعل في عدة دول أوروبية.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة سجلت أمس ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بعدما انخفض نسبيا، كذلك بعد إعلان الصين سيطرتها على كورونا ظهرت في بكين أعداد كبيرة من الإصابات، وشهدت بريطانيا نفس الحدث من زيادة كبيرة في الإصابات مؤخرا.

وتابع أن مصر مازلت في المرحلة الأولي من الفيروس وتحاول السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن التقليل من آثار الموجة الثانية لكورونا قابل للتنفيذ وذلك بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، فهي الخطوة الأهم في الوقاية.

وعن احتمالية أن تكون الموجة الثانية أقوى من الفترة السابقة، أوضح عز العرب، أنه الوضع مازال غير معروف إن كانت ستكون أقوى أم أضعف، ولكن لن يكون هناك استقرار حتى ظهور لقاح أو عقار مؤكد يثبت فعاليته في علاج فيروس كورونا.