لجنة مكافحة كورونا: ما صنعناه من "ريمديسيفير" يكفى جميع المصابين بمصر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحذر أهم من الحظر في مواجهة كورونا، ونحن نراهن على فهم الناس لخطورة الوضع، وأن فيروس كورونا سريع الانتشار، وأن كل حامل للفيروس يستطيع نقل العدوى لـ3 أو 5 أشخاص.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالهوس بالاحتفاظ بالأدوية، وليست كل حالة مصابة بكورونا تعالج بنفس الأدوية".

وتابع، أنه بالنسبة لدواء ريمديسيفير، فإنه أجريت عليه دراسات خارج مصر وقالت إنه حقق نتائج مبشرة، وقلل مدة إقامة المرضى في المستشفيات بما يعني أن نسب الشفاء فيه أعلى.

وواصل: "لهذا بذلنا جهود حثيثة للحصول عليه، حتى بدأنا تصنيعه في مصر، ونحن في مجال دراسة فعالية الدواء، واستجابة المواطنين ليست واحدة، وويتم منحه عن طريق الحقن الوريدي ويمكن الحصول عليه عن طريق الوريد، وما تم تصنيعه يكفي كل المرضى الذين يحتاجوه".