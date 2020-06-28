بولس حليم: عدد الأفراد في الكنيسة لن يزيد عن 25 فقط

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللجنة الدائمة المجمعية اجتمعت أمس السبت مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبعض الأساقفة والمطارنة وتم اتخاذ قرارات مهمة للغاية تتماشى مع التوجيهات التي اتخذتها الدولة المصرية وكذلك وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه تم تعليق الصلوات يوم الأحد، وتم ترك كل أبريشية الأمر في ذلك، "القائمين على الأبرشية في كل منطقة عارفين الحالة الصحية في المنطقة، ولهم الحق في إغلاقها لو كانت الأمور متدهورة الآن، لحد ما الدنيا تتحسن".

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تم تأجيل فتح الكنائس في القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو بسبب زيادة نسب الإصابة في المحافظتين حتى تتحسن الأمور، حتى الابراشيات اللي هي فتحت ليهم اجراءات احترازية مهمة جدا هيتبعوها من أجل سلامتهم، محدش ينزل من البيت وهو عنده عرض من أعراض كورونا، أو أي شخص مخالط أو مصاب بمرض مناعي".

وأشار إلى أنه يجب وضع الكمامة قبل دخول الكنيسة وسيخضع لكشف حراري، وأن يكون المسافة بين الشخص والأخر 2 متر، موضحًا أن تلك القرارات ستنفذ دون تحديد أي عقوبات على المخالفين، فالنظام الكنيسة به نوع من الطاعة، وعندما يكون القرارات خارجة من المجمع وهذا أعلى سلطة فالكل يعمل على تنفيذه.

وتابع :" حددنا عدد الأفراد في الكنيسة لا يزيد عن 25 فرد فقط، حتى لو الكنيسة 2000 شخص برضوا 25 واحد بس اللي هيدخل وليس 25%، قولنا نبدأ تدريجي عشان تاخد الوضع السليم والآمن عشان نخاف على بعض".