الشركة المصنعة لـ"ريمديسيفير" بمصر: نسعى لإنتاج نصف مليون جرعة شهريا

أكد الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بالشركة المصرية المصنعة لدواء "ريمديسيفير" المعالج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أن عقار ريمديسيفير سيستخدم في المستشفيات بحسب إجازة هيئة الدواء المصري، فمصابو فيروس كورونا سيحصلون على حقنة يوميًا في مستشفيات العزل، مؤكدًا توافر العقار في مصر وتم البدء العمل به في المستشفيات.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أنه لأول مرة تكون الأدوية موجودة في مصر بنفس توقيت وجودها في أمريكا والاتحاد الأوروبي، فمجهودات الشركة منذ بداية الجائحة، حيث بدأنا في مركز الأبحاث نبحث عن الجديد في العالم كله.

وأشار مدير عام بالشركة المصرية المصنعة لدواء ريمدسيفير، إلى أن الزملاء في الشركة وجميع العاملين في المصنع على تواصل مع هيئة الدواء ووزارتى الصحة والتعليم العالي، والبروتوكول كان جاهزاً لاستقبال العقار، ووصل إلى 10 مستشفيات عزل وهناك مرضى تم حقنهم بالفعل بالدواء.

وتابع: "الكمية المتاحة حالياً بآلاف العبوات وفي خلال أسابيع قليلة أخذنا الإذن باستيراد المادة الخام، كما سنصل إلى إنتاج نصف مليون جرعة شهرياً".