أعداد إصابات كورونا تتخطى 10 ملايين حول العالم.. ونصف مليون حالة وفاة

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر العالم عتبة 10 ملايين إصابة خلال 6 أشهر، فيما تسبب في وفاة قرابة نصف مليون شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وسجلت الصحة العالمية عدد الإصابات حول العالبم إلى الآن، 10 ملايين و64 ألفا، و957 إصابة، فيما سجلت 500 ألف و533 حالة وفاة، حسب سكاي نيوز.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون و274974 حالة إصابة.