عضو لجنة الفيروسات: لا توجد حقيقة علمية تشير لضعف كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إنه يجب على المواطن عدم الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامة، وكذلك أيضا لا بد من تطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان وغسيل الأيدي باستمرار.

وأشار خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أنه لا يجب التهوين أو التهويل بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى بفيروس كورونا، ولكن الذى ينقل العدوى هو التجمعات.

وأشار إلى أنه يجب على الشخص الذى يذهب إلى الصالات الرياضية انتقاء الصالات التي تتبع الإجراءات الوقائية والتطهير، لافتا إلى أن الحمل هو من عوامل الخطورة ولم يثبت حتى الآن أن الجنين يصاب بالفيروس عن طريق الدم، ولكنه من الممكن أن ينتقل الفيروس له بعد الولادة عن طريق الرضاعة أو التنفس.

وتابع خطاب أنه لا توجد حقيقة علمية واحدة تقول أن فيروس كورونا قد ضعف، مؤكدا أن الأطفال ينتقل إليهم الفيروس أيضًا.