شباب "مستقبل وطن" بشرم الشيخ يدشنون حملة نظافة بمضمار الهجن والسفاري

نظم شباب حزب مستقبل وطن في مدينة شرم الشيخ، أمس السبت، حملة نظافة بمنطقة نادي الهجن ومنطقة السفاري استعدادا لعودة النشاط السياحي بالمدينة.

وقالت أمانة شباب الحزب بالمدينة بقيادة حسن سالم، إن شباب الحزب رفعوا القمامة والأتربة من مناطق تجمعها، وذلك في إطار حملة الحزب لتنظيم حملة شاملة لنظافة المدن السياحية استعدادا لعودة النشاط السياحي التدريجي، بعد توقف دام ثلاث شهور بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأكد حسن سالم على دعم قيادات الحزب بالمحافظة وأمين الحزب بالمدينة المهندس محمد عبدالله للمبادرة موجها الشكر لكافة الشباب المشاركين في حملة النظافة من أجل الحفاظ على الصورة الجميلة لمدينة شرم الشيخ ومساعدة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على نظافة البيئة والسياحة.

جاء ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية التى ينظمها الحزب، وللتعاون فى حل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث.