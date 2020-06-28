محافظ سوهاج: برج جرجا قبل إزالته كان رمزا للفساد والجبروت

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، استحالة تخصيص برج جرجا للسكن "خطر على أي حد يسكن فيه".

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن البرج لا يصلح للسكن بسبب موقعه مضيفًا: "عشان أحافظ على مبنى زي ده أنا هأذي محافظة كاملة وهأذي مدينة كاملة تعدادها مليون مواطن".

وأضاف: "سوهاج كلها كانت باصة له على أنه رمز للفساد ورمز للجبروت"، لافتًا إلى أنهم أرسلوا فيديو للبرج لوزير التنمية المحلية ودعمهم، مشيرًا إلى أن الأمر تنفيذ للقانون فقط.

واعتبر الفقي أن هدم البرج وازالته في مصلحة محافظة سوهاج وأهلها ومدينة جرجا وأهلها دون النظر لاسم صاحب البرج.