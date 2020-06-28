محافظ سوهاج عن برج جرجا بعد إزالته: وضعنا شرطا للتصالح لم يتحقق

علق اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على إزالة برج شاهق مخالف فى مركز جرجا مكون من 10 طوابق وبه 60 شقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري: "هذا البرج بنى فى سقطة من الزمن عام 2012 "، مشدداً على أن مالكه لم يتقدم بترخيص مطلقاً ولم يأخذ أي موافقة، بالإضافة إلى أنه تعدى على حرم الطريق العام.

وأوضح أن الجهات الإدارية وقتها قامت بدورها وحررت مخالفات لهذا البرج، ولكن الجميع يعلم الأوضاع الأمنية فى البلاد فى تلك الفترة الزمنية.

وكشف عن السبب وراء إزالة البرج بالطرق اليدوية وليس المتفجرات مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى الخوف على الطريق السريع المواجه للمبنى، لافتاً إلى أن معايير الآمن فى البرج شبه معدومة، وظهر ذلك خلال عملية الهدم اليدوى.

وتابع:"مكنش عندنا مشكلة أننا نتصالح لو مش هيترتب ضرر على ذلك.. ولكن البرج لا يصلح للاستخدام بسبب غياب السلامة السكانية".

ولفت محافظ سوهاج، إلى أن الجدل الكبير الذى أثير حول هذا البرج، تؤكد أنه كان هناك نية لتعجيز يد الدولة عن تنفيذ قرار الإزالة، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أنه مخالف لذا منذ 7 سنوات لا يوجد شقة واحدة تم إشغالها.