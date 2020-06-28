حسام بدراوي يعلن شفائه من كورونا: مجتليش أعراض وخد البروتوكول الألماني

حكى الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسى، تفاصيل إصابته وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال بدراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "فكرة إن اللي بيعالج الناس يكون مصدر عدوى لهم فكرة سخيفة جدا ومشاعر كتير بتيجي للمصاب بين الاحساس بالإحباط والإنكار".

وأضاف: "أنا كنت غضبان من العالم كله اللي بينفق الملايين من الدولار على القتل والحروب ويسيب حاجة زي دي تحصل في العالم".

وأشار إلى أنه قام بعمل مسحة وأخبره المعمل أنها مسحة إيجابية ضعيفة وطلبوا منه إعادتها بعد أسبوع وهو ما حدث بالفعل ووجدوا أن النتيجة سلبية، مضيفًا: "مجتليش أعراض خالص غير آلام في العضلات"، مضيفًا: "كنت برتدي الكمامة ومبقابلش حد وشغلي كله على النت".

وأوضح بدراوي أنه تواصل مع أصدقائه الأطباء في الخارج والأطباء المصريين وعلى رأسهم الدكتور أسامة حمدي الأستاذ بجامعة هارفارد، وقرر تلقي العلاج على البروتوكول الألماني.