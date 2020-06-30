بعد فتح باب التسجيل.. تفاصيل مبادرة "فرصتنا رقمية" والفئات المستفيدة

تُعلن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فتح باب التسجيل بمبادرة "فرصتنا.. رقمية" لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي القومية.

تفاصيل مبادرة فرصتنا رقمية

"فرصتنا.. رقمية" هي أحد المبادرات التنموية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر لتعزيز مساهمة تلك الشركات في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري وبشكل يعزز من تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية، وذلك تحت مظلة استراتيجية "مصر الرقمية".

وتتيح مبادرة "فرصتنا.. رقمية" منصة إلكترونية لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها وذلك بنظام المناقصات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

وتوفر المنصة إحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بما فيها شفافية الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها.

كيفية التقديم للفرص على المنصة

أولًا: يجب أن تكون الشركة مسجلة ومعتمدة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ويمكنك الدخول على قاعدة بيانات الهيئة من خلال الرابط التالي: https://login.itida.gov.eg.

ثانيًا: يتم تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر للشركة للتقدم للفرصة / المشروع، علمًا بأنّ البيانات والمعلومات المتاحة عن الفرص يمكن الاطلاع عليها دون الحاجة إلى التسجيل.​

الفئات المستفيدة من خدمات فرصتنا رقمية

الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".​

كيفية التقدم للمناقصات المفتوحة \ الفرص المتاحة

تُمكن المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم العروض الفنية للعطاء عند تسجيل الدخول، على أن يتم إرسال العروض المالية عن طريق البريد الإلكتروني.​

ويتم إجراء التقييم حسب المعايير المعلنة في تفاصيل المناقصة، كما يتم التقييم من خلال لجنة متخصصة ومحايدة من خارج المنصة، ثم يتم الإعلان عن الشركة الفائزة لاحقًا على المنصة.​