توفير 6.5 مليار جنيه.. أرقام تلخص مشروعات البنية الأساسية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار العمل على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية بما يحقق مستوى أفضل للمواطن اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتوفير الطاقة الكهربائية من ضمن البرامج التى حازت على اهتمام الوزارة طوال الـ6 سنوات الماضية والأرقام توضح مدى الاهتمام وهى كالتالى بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

2.4 مليار جنيه تكلفة توريد وتركيب 2.6 مليون كشاف موفر

10 ملايين مواطن استفاد من برنامج توفير الطاقة الكهربائية

6.5 مليار جنيه وفر تم تحقيقه فى استهلاك الشوارع

15 مليار تكلفة مد الكابلات بأطوال 25 كم، وتركيب ألف عمود و450 محول كهربائى قدرات مختلفة

17 مليون مواطن استفاد من البرنامج

7.5 مليار جنيه تم صرفها لتدعيم الوحدات المحلية

4 ملايين مواطن استفاد من البرنامج

13 مليار جنيه تم صرفها للحفاظ على الصحة العامة

60 مليون مواطن استفاد من برنامج الصحة.