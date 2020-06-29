عاجل.. وزير الخارجية: نرفض اتهامات أثيوبيا لمصر.. تدخل غير مقبول

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن رفضه القاطع للاتهامات التي ذكرها مندوب أثيوبيا بمجلس الأمن عن مصر.

وقال "شكري"، خلال كلمته بمجلس الأمن حول قضية سد النهضة: "نحن لم نوجه اي اتهام لأي دولة، ولكن وللأسف فإن ممثل إثيوبيا قد اطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلا غير مقبول".

وتابع: "أثناء اجتماع اليورو لم تثار هذه الموضوعات، وأرفض كل الاتهامات من الجانب الإثيوبي، وبالتالي هناك أكثر من 10 سنوات على المفاوضات واحترمنا من خلالها كل النتائج التي توصلنا إليها من خلال الاجتماعات المتعددة من أجل الحفاظ على العلاقة".