مروان: العمل في المحاكم الاقتصادية سيكون إلكترونيا "من الألف إلى الياء"

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تنسق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تطوير المحاكم والشهر العقارى، من أجل الميكنة والتحول الرقمى، الذى يهدف إلى التوسع الجغرافى والتكنولوجى من أجل تقديم الخدمات عن بعد، ويستطيع المواطن إتمام الإجراءات عبر الموبايل.

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ذلك يتطلب وقتاً كبيراً ولكننا نسير فيه الآن، وتابع: "ذلك سيأخذ بعض الوقت ونحن بدأنا التطوير والتحول الرقمى والرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم هذا التوجه".

ولفت وزير العدل إلى أن ميكنة المحاكم والتحول إلى الرقمى يهدف إلى إقامة الدعاوى عن بعد، لافتاً إلى أنه سيعلن قريباً عن بعض هذه الخدمات، كاشفاً عن أن الوزارة أجرت تجارب على التقاضى الرقمى فى المحاكم الاقتصادية، وتابع:" فى المحاكم الاقتصادية أجرينا تجارب على كافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضى من الألف إلى الياء إلكترونياً".