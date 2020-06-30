عمرو سلامة يتحدث عن موقف يوسف الشريف: لازم نحترم حريته

تحدث المخرج عمرو سلامة عن تصريحات الفنان يوسف الشريف الأخيرة، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وكتب سلامة قائلاً: "ليه الكثير من المصريين محترمين يوسف الشريف على قراراته والفنانين بيهاجموه؟ .. ليه الممثلات مش بيوافقوا يبوسوا والفنان يوسف الشريف مش بيلمس أي ممثلة؟"

وأضاف: "أولا وقبل ما أشرح وجهة نظري المختلفة مع يوسف الشريف، يوسف الشريف أو أي ممثل هو حر حرية كاملة يعمل أو مايعملش اللي هو عايزه، في نجوم ونجمات كثير في أمريكا وأي حتة في العالم بيرفضوا أدوار بتتطلب منهم يطلعوا عرايا أو يعملوا مشاهد جنسية، من حقهم، وعمر ما هوليوود أو غيرها عاقبتهم أو هاجمتهم... من أبسط قواعد الحرية، ده لو في حرية، إن الإنسان حر في جسمه أو الصورة اللي عايز يصدرها عن نفسه، حر في قناعاته وإيمانه وسلوكه، لو عايز يبقى سلفي أو يبقى ملحد، كل واحد حر، ده نظريا لو مؤمنين بالحرية، طالما لم يضر من حوله.

وتابع، "ليه طيب في مصر شريحة كبيرة من الفنانين بالخصوص متضايقين من يوسف الشريف؟ هل مضايقتهم مبررة؟ .. الفنانين في مصر بيصنعوا فن وبيتم مهاجمة فنهم من جموع كبيرة محافظة، رقابة محافظة، دولة محافظة، مؤسسات دينية محافظة، وطول الوقت بيحاولوا ياخدوا أي مكاسب من بق الأسد وياخدوا مساحة إبداع أكبر، والفنانين لو صبوا غضبهم على يوسف الشريف فيوسف الشريف مش الهدف الصحيح لتوجيه الغضب، هم بس متضايقين لما يشوفوا واحد من جوا معسكرهم واخد صف الأطراف الثانية، لو ماكناش بنعمل فن وبنتهاجم من كل الأطراف ديه، ماكانوش إتضايقوا.

وعن أحد أعماله قال، "في أحد أفلامي كان في مشهد فيه بوسة سريعة جدا، شخصية بتبوس شخصية ثانية عنوة، بوسة لن يتعدى مدتها 5 ثواني على الشاشة، بدون حتى أي طاقة جنسية فيها، علشان ألاقي ممثلة تعمل البوسة الحزينة ديه، قعدت يمكن سنة ونص بدور على ممثلة توافق تعملها".

وعن سبب التأخير أوضح، "الأعذار والردود اللي سمعتها من الممثلات كانت كاشفة جدا لنوع الضغوطات اللي على الممثلات بالذات وسط مجتمعنا، وديه ردود سمعتها من كذا ممثلة بدون ذكر أسامي .. أنا مش عايزة يبقى إنطباع الناس عني، إني من الممثلات اللي بتتباس".

وقال، "يوسف الشريف شبه الغالبية العظمى الكاسحة من الشعب المصري، وإحنا اللي أقلية غريبة شاذة وبيتحكم علينا من الشعب ده ومش مرضي عن أفكارنا حتى لو الشعب على فكرة بيتفرج عليها، مهتم يتفرج بس مهتم يشتم علشان يريح ضميره، زي ما بيعمل مع برنامج رامز كل سنة".

واستطرد قائلا، "أعتقد غير موضوعي إننا نهاجم يوسف الشريف، بالعكس، أنا شايف أننا لازم نحترم حريته، ونحترم آراؤه جدا، حتى لو إختلفنا معاها، ومانتوقعش إن أي حد إشتغل بالفن لازم نتوقع منه يحارب معانا حرب الحريات لإنه مش لازم يكون مؤمن بيها زينا، لإن ده تنمر وقهر المجموعة في حد ذاته".

وأنهى حديثه، "الموضوعي إننا نكمل في هذه الحرب باللي نقدر عليه، وإحنا عارفين ومتوقعين إننا أقلية وسط أقلية وسط أقلية، والمكاسب بطيئة جدا وكل شوية ممكن يحصل نكسة ممكن ترجعنا ورا، بس هنرجع نحارب ثاني، وسط جموع كارهانا وبتحكم علينا وحتى بعضها مستحقرنا.. لإن ماعندناش حلول ثانية.