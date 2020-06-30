شرطة أردوغان تعترض مسيرة المحامين للتنديد بالسيطرة على النقابات

منعت الشرطة التركية مسيرة احتجاجية للمحامين الأتراك ضمن مسيرات الدفاع في مدينة إزمير، التي كانت تندد بمشروع السلطة التركية للسيطرة على النقابات المهنية في تركيان فيما دخل المئات من المحامين في اعتصام مفتوح بدءًا من مساء أمس الاثنين.

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن اجتماع أعضاء نقابة المحامين في أزمير عقد أمام مقر نقابة المحامين في أزمير تحت شعار: "سنظل صامدين لمواجهة مشروع تقسيم النقابات وإسكات المحاميين"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

بدوره، أوضح رئيس نقابة المحامين في إزمير، أوزكان يوجل: "انطلقنا للتعبير عن الهجوم على نقابات المحامين. لا يوجد شيء عنيف في مسيرتنا. وعلى الرغم من أننا نمارس حقنا الدستوري، توقفنا الآن من قبل قوات تنفيذ القانون. إنهم يرتكبون الجريمة، ونحن هنا حتى يتم حل هذا الحاجز".

وتعمل السلطات التركية على تشريع قانون للسيطرة على النقابات المهنية وإخضاعها للنظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان.