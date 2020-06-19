"المحامين" بتركيا تبدأ "مسيرة الدفاع" لأنقرة ضد تعديلات قانون النقابة

قررت نقابة المحامين التركية البدء في إحداث ما أسمته "الكلمة لنقابة المحامين" ضد مشروع قانون النقابة الذي تم اقتراحه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقالت النقابة إن الهدف الحقيقي من التعديلات الدستورية التي يتم التجهيز لها هو إسكات نقابة المحامين لذلك ستطلق النقابة "مسيرة الدفاع" باتجاه أنقرة من جميع المحافظات التي يوجد بها رؤساء للنقابة في 19 يونيو الجاري، فعلى الرغم من الاعتراضات تستمر الدراسات حول اقتراح تعديل النظام الانتخابي وهيكلة نقابة المحامين، التي تم تنزيلها من على الرف بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان .يذكر انه قد اجتمع الاسبوع الماضي رئيس نقابة المحامين متين فايز اوغلو و31 من رؤساء النقابة مسئولين حكوميين على رأسهم وزير العدل عبد الحميد جول وقد بدأو عملية التفاوض بشأن التغييرات التي يهدف حزب العدالة والتنمية الى سنها وتقنينها قبل انتخابات النقابة التي ستكون في اكتوبر القادم.وقد طالبو بضرورة انهاء هذه المهزلة التي تحاك ضد الديمقراطية.