اعرف درجة حرارة جسمك باستخدام 3 تطبيقات على هاتفك المحمول

يطاردنا دائما هاجس ارتفاع درجة حرارة الجسم، خاصة وأنه من أهم أعراض فيروس كورونا.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز التطبيقات التي يمكن أن يتم استخدامها في قياس درجة حرارة الجسم.

1- تطبيق (Body Temperature Recorder):يتيح لك تطبيق (Body Temperature Recorder) تسجيل درجة حرارة الجسم المقيسة، وتتبعها بسهولة عبر الرسوم البيانية والسجلّات، ما عليك سوى النقر على خيار (إضافة)، وإدخال درجة حرارة جسمك.

وإلى جانب تسجيل درجة الحرارة يمكنك إضافة الأعراض التي تعاني منها بالاستعانة بقائمة أكثر الأعراض شيوعًا، مثل: الصداع والسعال، وانسداد الأنف، والتهاب الحلق، وغيرها الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور

2- تطبيق (Temp. Statistics):

يتيح لك تطبيق (Temp. Statistics) تتبع درجة حرارة جسمك أو أحد أفراد العائلة بسهولة، حيث يمكنك تتبع درجات الحرارة لعدة أشخاص بشكل منفصل بواسطة هذا التطبيق.

يتيح لك التطبيق تسجيل درجة الحرارة مع الوقت، وموضع قياس درجة الحرارة – مثل الجبين أو الإبط، وإضافة الأعراض التي تعاني منها مثل التهاب الحلق أو القشعريرة، وتضمين الأدوية التي تتناولها حاليًا، بالإضافة إلى إمكانية تدوين الملاحظات.

تتضمن الميزات الأخرى قسمًا لإضافة جميع الأدوية التي تتناولها، والقدرة على إعداد المزيد من الملفات الشخصية لتتبع درجات الحرارة للآخرين، وخيارات النسخ الاحتياطي والاستعادة في iCloud و Dropbox، وإضافة تذكيرات غير محدودة لقياس درجة الحرارة، وتناول الأدوية، أو القيام بأشياء أخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، وساعة آبل الذكية في آب ستور فقط.

3- تطبيق (MedM Temperature):

يُعتبر تطبيق (MedM Temperature) خيارًا مثاليًا لتتبع درجة الحرارة لك ولأفراد عائلتك يدويًا أو تلقائيًا إذا كنت تستخدم أحد أجهزة التتبع، أو مستشعرات درجة الحرارة الذكية المتوافقة مع التطبيق.

يعمل التطبيق بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت، ودون الحاجة لتسجيل الدخول، حيث يلزم الأمر بضع ثوانٍ فقط لإضافة نتائج قياس درجة الحرارة (يدويًا أو تلقائيًا). ويمكنك بعد ذلك حفظ سجلات تتبع درجة الحرارة في السحابة إذا كنت تفضل ذلك، أو الاحتفاظ ببياناتك في هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي فقط.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور.