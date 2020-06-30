يسرا: محظوظة للعمل مع نجوم كبار.. وسبب نجاحي في "خيانة عهد" هو رضا أمي

اعتبرت الفنانة يسرا أنها محظوظة على مدار مسيرتها الفنية لأنها عملت مع نجوم ومخرجين كبار وهم أسباب نجاح أعمالها الفنية.

وقالت يسرا خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أنا ست محظوظة لأني اشتغلت مع ناس حلوة كبيرة كبروني معاهم".

وعلقت يسرا على دورها في مسلسل "خيانة عهد"، معتبرة أن المسلسل كان بالنسبة لها مثل عودة ورجوع، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تتعاون مع المخرج والكاتب.

وأكدت يسرا أن كل مشهد في المسلسل أثناء تصويره كان يخضع لمتابعة دقيقة، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة بالغة في الحلقة 14 لأنها شعرت بوجود روح والدتها معها: "حسيت إن روح أمي محاوطاني ولو نجحت في حياتي فهو بسبب رضا أمي عليا".

وعلقت يسرا على مشهد وفاة ابنها ودفنه في المسلسل: "أنا وصلت لقلوب الناس في مشهد وفاة ابني في المسلسل لأني مكنتش بمثل كنت حقيقية كنت موجوعة بجد".

وكشفت يسرا عن أحد أسباب انهيارها، مشيرة إلى أن المدفن الذي تم فتحه في مسلسل خيانة عهد يشبه مقبرة أمها الراحلة: "لدرجة أنه عندما فتحت المقبرة والتشابه بينها وبين مقبرة أمي مكنتش مصدقة وقلت أد كده هي جنبي وحواليا"، لافتة إلى أن أحد أسباب انهيارها أثناء تصوير المشهد في الجنازة هو استحضار مشاهد جنازة والدتها التي ستتم عامها الأول في 24 من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن والدتها كل حياتها وكانت تمثل لها الابنة والأخت والصديقة بل ابنتها أيضاً وأن والدتها كانت تقول لها أنتي الآن أصبحتي أمي.

وقالت يسرا إنها حينما كانت تشعر بالضيق كانت تذهب لوالدتها: "كنت بقلها من فضلك طبطبي عليا والعبي في شعري عشان الهم يروح وحشاني أوي أوي ولو كنت نجحت في مسلسل خيانة عهد هو بسبب رضا أمي".