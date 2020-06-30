مصر للطيران: تجهيز الطائرات بفلاتر تلتقط 99% من الفيروسات

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن كل الطائرات الآن، مجهزة بنوع خاص من الفلاتر لتنقية الهواء داخل الطائرة، وهذه الفلاتر يمكنها التقاط حوالي 99% من الفيروسات والميكروبات، فضلا عن إعداد حقيبة مستلزمات وقائية، تحتوي على كمامة وجوانتي وبعض المواد المعقمة، لاستعمالها داخل الطائرة، ستوزع على كل الركاب قبل قيام الرحلة، وذلك في مختلف الدراجات السياحية.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن بالنسبة لسلامة الركاب، ستكون جميع الوجبات مغلفة، ومعدة بطريقة آمنة، وكذلك لا يكون هناك تقديم أي مشروبات ساخنة أو أي نوع من المطبوعات أو الجرائد والمجلات، وسيتم منعه على الطائرة نهائيا، حتى اجتياز جائحة فيروس كورونا.

وتابع، أن الركاب الذين أخذوا عدد من تذاكر الطيران، ومع توقف الطيران لم يتمكنوا من استخدام التذاكر المجحوزة، عليهم في أي وقت يرغبون فيه، بالحجز على أي رحلة من رحلات مصر للطيران بالتذكرة التي كانت معهم قبل توقف الطيران، وعمل إعادة حجز بدون أي غرامات على أي رحلة يريد أن يستقلها، وكذلك من الممكن أن يأخذ فاوشر بقيمة التذكرة، يستعمله في أي وقت مستقبلا، على أي رحلة أخرى، ومفتوح استخدامها في أي وقت.

ووجه نصيحة للركاب، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تم إعدادها للمحافظة على سلامتهم، بدءً من دخول المطار بارتداء الكمامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الركاب، أثناء جميع إجراءات السفر، والالتزام بعدم الاقتراب من بعضهم البعض داخل الطائرة بقدر الإمكان.

وأشار، إلى أن عدد الرحلات التي ستنطلق غدا، حوالي 11 رحلة جوية داخلية، والمرحلة الإبتدائية سنبدأ بـ29 دولة المسموح لهم بالسفر في الوقت الحالي، سواء أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.