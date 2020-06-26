مصر للطيران تعلن 8 إرشادات جديدة للمسافرين على رحلاتها.. تعرف عليها

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، 8 إرشادات جديدة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية، بداية من أول يوليو المقبل، لعدة جهات دولية وداخلية، وجاءت كالتالي:

- المسافرين على الرحلات الدولية، يجب الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات ونصف.

- المسافرون على الرحلات الداخلية، يجب الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ ساعتين ونصف.

- تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، في حالة دفع وزن زائد، أو مشتريات الأسواق الحرة وغيرها.

- يسمح فقط بحمل حقائب اللاب توب، ومتعلقات الرضع على الطائرة، لتجنب الازدحام في المحطة والطائرة.

- يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية.

- يجب الالتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض.

- الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار.

- الإلتزام بالتباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول، من خلال اتخاذ مسافة آمنة بينك وبين أقرب مسافر داخل صالات السفر والوصول.

وتبدأ الحكومة المصرية، اعتبارًا من غرة يوليو المقبل، فتح المطارات المصرية أمام حركة الطيران، بعد توقف تشغيل دام لنحو 3 أشهر، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار الوباء.وبالتزامن مع تشغيل حركة الطيران وفتح المطارات المصرية، اتخذت وزارة الطيران المدني، عدة ضوابط وإجراءات لتشغيل الرحلات الجوية مرة أخرى، بالتعايش مع الأوضاع الحالية التي تشهدها دول العالم، وتكون من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الركاب المسافرين.