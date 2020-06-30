"2 لكل بطاقة".. طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ8.5 جنيه من الغد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل رسمي، أسعار الكمامات القماش التي ستطرح على بطاقات التموين بدءا من غد الأربعاء، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

وأعلنت الوزارة أنه جرى التوصل إلى اتفاق على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك.

وشددت الوزارة، على أنه جاري الاتفاق على توريد أنواع أخرى، مع المحافظة علي الجودة، وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.