الزراعة: مصر رقم واحد على العالم في إنتاج الزيتون وتصدير الموالح والفراولة المجمدة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ثورة 30 يونيو، كانت تمثل نقلة نوعية للشعب المصري بالكامل، وأن الشعب لاحظ حجم الإنجازات والجهود الموجودة خلال 6 سنوات، وهناك طفرة كبيرة تحدث في جميع المجالات، منها المجال الزراعي.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة أستطاعت خلال فترة وجيزة، أن تكون رقم واحد على العالم في إنتاج الزيتون، وتصدير الموالح، والفراولة المجمدة، والكثير من المحاصيل التي دخلت في رقم واحد، بالإضافة إلى أن مصر رقم 3 في إنتاج البصل المجفف وتصديره.

وتابع، أننا استطعنا أن نكون رئيس المجلس الدولي للزيتون، وهي واحدة من ضمن الإنجازات، ورئيس اتحاد الأرز الأفريقي، لافتا إلى أن هناك الكثير من الجهود يتم بذلها على كل المستويات والأصعدة، في مجال الإنتاج الزراعي، ويأتي ذلك من اهتمام الدولة ونظرتها للمنظومة الزراعية، على اعتبار أنها إحدى مقومات الأمن القومي لتوفير الغذاء للمواطن.

وأكد، أن اهتمام الدولة بدأ يظهر في هذا المجال، من خلال شكلين، وهو التوسع الأفقي والرأسي في الأرض، وتعظيم العائد، والاستفادة من كل وحدة أرض ومياه.