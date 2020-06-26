كوريا الجنوبية: مون تعهد بالرد بقوة على أي استفزازات بأي اتجاه

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم، إن الرئيس مون جيه - تعهد في خطابه بمناسبة ذكرى الحرب الكورية بالرد بقوة على "أي استفزازات من أي اتجاه"، وليس فقط كوريا الشمالية وذلك أثناء حديثه عن "الأمن الشامل".

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، شارك مون ليلة أمس في مراسم الوحدة الجوية في سول بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، وشدد على أن "الجيش يمتلك القوة الكافية لردع أي تهديد"، وأضاف "الجيش لديه وضع استعداد تام ولن يسمح بانتهاك أي جزء من سيادتنا على البر والبحر أو الجو مرة أخرى".

وفسرت وسائل الإعلام المحلية تحذيرات مون على أنها موجهة إلى كوريا الشمالية، حيث أعاد الرئيس التأكيد على تصميمه على منع اندلاع أي نزاعات مسلحة مرة أخرى في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة.

وطلب مسؤول من المكتب الرئاسي من الصحفيين الانتباه لتصريحات مون اللاحقة، حيث قال مون "إذا هددت أي جهة أمن المواطنين ومعيشتهم، سنرد بكل حزم. إمكانياتنا الدفاعية قوية بشكل كاف لمنع أي استفزاز من أي جهة".

وأفاد المسؤول الرئاسي في إحاطة صحفية مشترطا عدم الكشف عن هويته بأن هذا التعبير كان يقصد به "مفهوم أمني شامل " ولم يعن كوريا الشمالية على الخصوص، وأعاد ذكر تصريحات "مون" خلال اجتماعه في المكتب الرئاسي مع كبار الجنرالات العسكريين في وقت سابق من هذا الشهر، حيث نُقل عن مون قوله إن الأمن القومي اليوم لا يعني فقط التهديدات العسكرية بل يشمل الأمراض المعدية والهجمات الإرهابية وكل ما يهدد أمن المواطنين، وقد وصف الرئيس هذا بـ"تهديدات أمنية شاملة".