لا تلبسها أكثر من 4 ساعات.. تعرف على مواصافات كمامة التموين القماشية

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح الكمامات القماش على بطاقات التموين بدءا من يوليو المقبل، طبقت الوزارة المواصفات المعتمدة من هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة في الكمامة المطروحة، كما يلي:

- نافذية الهواء كي يستطيع الإنسان التنفس.

-غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

- الأقمشة المصنوع منها الكمامة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

- ولغسيلها توضع في طبق مع كلور مخفف أو صابون، ويجب ألا يرتديها أحد أكثر من 4 ساعات، ويفضل كيها بالمكواة أو وضعها في الشمس.

- الكمامة متعددة الطبقات، فهي طبقتين، وشكل الكمامة وحجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.