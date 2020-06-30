هيونداي تطلق أول حافلة كهربائية في كوريا الجنوبية

قدمت شركة هيونداي موتور حافلة County Electric، وهي أول حافلة صغيرة كهربائية تنتجها الشركة، حيث توفر بديلاً اقتصاديًا وصديقًا للبيئة وآمنًا وملائمًا للحافلات التي تعمل بالديزل، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة الكورية.

وتم تجهيز County Electric ببطارية ليثيوم أيون بوليمر عالية الكفاءة وقوة عالية تبلغ 128 كيلو واط في الساعة توفر مدى 250 كم بشحن كامل.

ويمكن شحن البطارية بسعة 128 كيلو وات في الساعة بالكامل خلال 72 دقيقة باستخدام نظام Combo 1 DC القياسي.

والحافة تقدم تجربة قيادة قوية حيث تبلغ سرعتها من 50 إلى 80 كم / ساعة ، توفر County Electric تسريعًا أسرع بنسبة 30 بالمائة مقارنةً بطرازات الديزل، بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز الحافلة بنظام فرامل يتم التحكم فيه إلكترونيًا وهيدروليكيًا (AOH) مع أقراص مكابح أكثر قوة للتعامل مع زيادة وزن السيارة بسبب البطارية.

وقامت شركة هيونداي موتور بتزويد الحافلة بأحدث تقنيات السلامة لمنع الحوادث عند صعود الركاب وإيقافهم، وأجهزة استشعار مختلفة تقع بالقرب من الباب الأوسط ، بما في ذلك مستشعر الموجات فوق الصوتية، تمنع الباب من الإغلاق أثناء صعود الراكب وإيقافه.