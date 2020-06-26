تعاون بين هيونداي ومدرسة "رود" لدراسة ابتكارات التنقل المستقبلية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور ومدرسة رود آيلاند للتصميم RISD، عن تعاون بحثي لدراسة العلاقات بين البيئات الطبيعية والمبنية من أجل اقتراح اتجاهات جديدة لمستقبل التنقل.

وتوسعت الدراسة حول رؤية التنقل الذكية التي أعلنت عنها مجموعة هيونداي موتور في معرض CES 2020، تركز رؤية هيونداي التي تهدف إلى المساعدة في تنشيط المدن المستقبلية التي تركز على الإنسان .

سيساعد البحث المشترك مع مدرسة رود آيلاند للتصميم على بث هذه الحلول مع رؤى من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الرائدين في المدرسة. من خلال برنامج RISD للأبحاث والشراكات الاستراتيجية، ترفع الشراكة مع Hyundai خبرة أعضاء هيئة التدريس مع الإبداع التجريبي للطلاب لتصور الحقائق المستقبلية.

وحافظت Hyundai وRISD على حجم المشاركين صغيرًا والذي يتكون من 16 طالباً، مما سمح بالتعاون الوثيق، مما أدى إلى دراسة مميزة حول مستقبل التنقل.