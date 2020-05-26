هيونداي تكشف ملامح أولية لسيارة "سانتا" الجديدة

سحبت شركة "هيونداي موتور"، الستار لتقديم لمحة أولية عن سياراتها "سانتا".

ويتميز أحدث جيل من سيارات الدفع الرباعي الأطول للشركة بتصميم خارجي متين ومُحسن، إضافة إلى تحديثات التصميم الداخلي التي توفر وسائل راحة وراحة متميزة.

تكشف الصورة المحفزة عن العديد من إشارات التصميم الجديدة ، بما في ذلك الشبكة الأمامية المدمجة وأضواء التشغيل النهارية، التي تعكس بنية السيارة المدمجة الجديدة لشركة هيونداي.

وتم تعديل تصميم شبكة سيارة بحيث أصبح تصميمها أوسع من ذي قبل، وتم تصميم اللافتة للنظر على شكل حرف T بحيث يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، وتلمح إلى التحسينات التكنولوجية التي لم يتم الكشف عنها بعد.