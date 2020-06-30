مع بدء الطيران.. كيف تنهي إجراءات سفرك إلكترونيا؟

تزامنًا مع استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو بعد توقف تشغيل دام لنحو 3 أشهر، ناشدت شركة "مصر للطيران" عبر مواقعها الإلكترونية، المسافرين باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقليل من التعامل المباشر مثل طباعة بطاقة صعود الطائرة والـcheck in الإلكتروني، كإجراء احترازي للوقاية والحد من فيروس كورونا.

وتقدم "الوطن" طريقة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية عن طريق موقع مصر للطيران لتسهيل إنهاء إجراءات السفر في المطار على النحو التالي:

وخدمة إنهاء إجراءات السفر تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) لإنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار.

إصدار بطاقة صعود الطائرة

- تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

- تتاح خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الالكترونية المؤكدة الحجز.

- يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط.

- أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بإسقاط الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

- تغلق البوابات 30 دقيقة قبل موعد الإقلاع، ويجب التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

- في حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة لموظف الاستقبال.

- يجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.

- بعض المطارات تحتاج إلى بعض المتطلبات خاصة بخدمة إنهاء إجراءات السفر وهي:

طباعة بطاقة الحقائب

تعد بطاقات الحقائب المطبوعة بالمنزل HomeTag بمثابة ملصق لأمتعتك التي عليك طباعته من المنزل ويمكنك تجهيز حقائبك لرحلة الطيران خاصتك مقدمًا.

حيث تحتوي على معلومات عن الشخص المسافر وتفاصيل الرحلة، فبدلًا من تسجيل حقائبك والحصول على بطاقة الأمتعة عند وصولك المطار، يمكنك الآن تولي هذا الأمر بنفسك في المنزل في هدوء وسكينة.

للحصول على HomeTag، عليك اتباع الخطوات التالية:

- التسجيل عبر الإنترنت على egyptair.com.

- اختيار مقعدك في رحلة الطيران.

- إدخال عدد حقائبك – إذا أردت، يمكنك أيضًا تنفيذ ذلك لرحلة العودة خاصتك (لا ينطبق هذا الخيار إلا للمسارات التي تتوفر لها خدمه بطاقات الحقائب المطبوعة بالمنزل).

- قم بطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وإيصال الراكب وبطاقة الحقائب الخاصة بك.

- ​ارفق بطاقات الحقائب المطبوعة بالأمتعة الخاصة بك كما هو مبين في الصورة الآتية:

​تحتوي HomeTag على معلومات دقيقة تحتاجها المطارات لنقل أمتعتك مثل: مسارك واسمك وظروف خاصة بالنقل ورقم عنصر الأمتعة الذي يتم طباعته أيضًا بوضوح كرمز شريطي، وهذا يتيح لأنظمة مناولة الأمتعة بالمطار التحقق من أمتعتك.

ولا تختلف HomeTag عن ملصق الأمتعة العادي الذي يوضع على الحقيبة في المطار، والعنصر الإضافي في HomeTag هو رمز الاستجابة السريعة، عبارة عن رمز شريطي ثنائي الأبعاد تُخزن فيه المعلومات المقروءة على ملصق الأمتعة بصيغة مشفرة، ما يتيح إعادة تنظيم تفاصيل السفر إذا تلفت بطاقتك.