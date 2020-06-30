ضبط صاحب "سايبر" يتاجر في العملات النقدية بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ممارسة (صاحب محل لخدمات الحاسب الآلي - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة)، نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل المشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي، وبحوزته (140 ألف جنيه - 7328 دولار أمريكي- 4865 درهم إماراتي - 115 يورو – 126 دينار كويتي - 100 ريال سعودي- 135 دينار أردني).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.