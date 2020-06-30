مبعوث الأوقاف بأمريكا اللاتينية يدعم مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عددًا من رجال الدين في جنوب الصعيد، حيث زار الشيخ مبارك علي إمام مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ومبعوث وزارة الأوقاف بأمريكا اللاتينية إمام وخطيب المركز الإسلامي الفنزويلي، المستشفى لتقديم الدعم المعنوي لمرضي السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

واصطحبت إدارة المستشفى الشيخ مبارك في جولة، في أقسام المستشفى المختلفة لإطلاعه على سلسلة النجاحات التي تمت في خدمة عشرات الآلاف من المرضي من أبناء الصعيد وباقي المحافظات، وذلك في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات ومعمل الباثولوجي وبنك الدم المتكامل وكافة الأقسام، بجانب مبنى المرحلة الثالثة التي يجري تجهيزها حاليًا لافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

وقال الشيخ علي، "إن الإنسان في الحياة تجري عليه 8 أشياء ولابد له أن يلقاها وهي سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية، وحينما دعيت لزيارة المستشفي لم أتخيل أن تكون بمثل هذا الصرح الشامخ وتلك الخدمة الممزة، فهنا تقدم مجهودات رائعة لصالح المرضي بالصعيد وكلها بالمجان".

وأضاف "ما يتم هنا هو إكرام للبشرية ولابد للجميع أن يروا هذا الصرح ويدعموه بزياراتهم وصدقاتهم وزكاة أموالهم، لكونه مكانًا يستحق الدعم، نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من ساهم فيه بالدعم والخير لخدمة المرضى".