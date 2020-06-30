مكرم: المصريون في الخارج ممتنون للرئيس بعودة "الهجرة"

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ المصريين في الخارج كانوا ممتنين للقيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة، لافتة إلى أنّ الوزارة عادت لسببين، الأول إيمان القيادة السياسية بقوة المصريين في الخارج، والثاني الاستجابة لمطالب الجاليات المصرية في الخارج بعودة الوزارة مرة أخرى للحكومة المصرية.

وأوضحت مكرم، خلال حوار على فضائية إكسترا نيوز، أنّه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة الوزارة، استقبل المصريون في الخارج الخبر بشكل إيجابي جدا، لأنهم رأوا أنّ القيادة السياسية تنظر لهم ولمطالبهم، ما زرع الثقة بين المواطن المصري ودولته، الذي رأى أنّ الدولة تستجيب لمطالبه.

وأضافت أنّ الفكرة التي كانت سائدة هي أنّ الدولة تنظر للمصري على أنّه مدر للدخل الأجنبي، وبالتأكيد هذه مقولة خاطئة، فالأساس في الوزارة تلبية احتياجات المواطنين والتواصل معهم، وعندما تحركنا بشأن الأحداث الفردية لم يكن هذا بدافع نقدي، أو أنّ هناك أمور مالية تحركنا، ولكن للاستفادة من العلماء والخبراء والتواصل مع الجيل الثاني والثالث، وكل هذا لا يوجد به أي نوع من الاتصال من أجل العملة النقدية أو الدولار للمصريين في الخارج.

وأكدت أنّ الدولة تتواصل معهم لإيمانهم بولائهم وانتمائهم الشديد، وحبهم لدولتهم، وهناك قناة شرعية يستطيع المواطن من خلالها التواصل مع دولته ومع المسؤولين والجهات داخل دولته، مشيرة إلى أنّ موضوع الدولار ظهر عندما كانت مصر تعاني من أزمة الدولار، وبدأنا نجد ندءات من المصريين في الخارج برغبتهم في مساعدة دولتهم، وبدأنا نسمع عن مبادرات الـ5 والـ10 دولارات لمساعدة الدولة، واستجابة لهذا أصدرنا شهادة بلادي الدولارية لمن يريد مساعدة مصر والاستثمار فيها.