عمال مصر: المشروعات القومية ساعدتنا على الصمود في وجه كورونا

قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّ ما شهده أمس، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية في شرق القاهرة، يأتي استمرار لتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة، والتعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المراغي، أنّ مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، تشهد مسيرة من العطاء والجهد والعمل الشاق والدؤوب، وما تنفذه الدولة من جهد وعمل خلال هذه الفترة يعد عملا غير مسبوق.

وأوضح أنّ هذه المشروعات ساهمت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في تاريخ مصر، ما مكّننا من الصمود حتى اللحظة أمام تداعيات أزمة كورونا.

وعن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرعاية الصحية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، أشار رئيس لجنة القوى العاملة لافتتاح الرئيس أكبر مستشفى لعزل مصابي كورونا بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس، وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير، وسيارات إسعاف مجهزة، وطائرات الإسعاف الطبي الطائر، تحسبا لزيادة أعداد المصابين.

وقال المراغي، إنّ الإنجازات التى تحققت في عهد الرئيس، في قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، إضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.