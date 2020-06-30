نقابات المحامين الأتراك تدعو لمسيرات جديدة بأنقرة 3 يوليو

أعلنت نقابات المحامين بمحتلف أنحاء تركيا، والبالغ عددها 30 نقابة، تنظيم مسيرات الدفاع يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو بأنقرة، وذلك ردا على تدخلات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسعيه إلى تغيير قانون الانتخابات بالنقابات.

وجاء الإعلان عن مسيرات الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع نقابات المحامين، بإسطنبول، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكانت مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه نحو "أنقرة" لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة ومنعتهم من الدخول ومواصلة احتجاجهم.

وبدأت مسيرة الدفاع في إسطنبول صباح اليوم، واجتمع المشاركون أمام محكمة "تشاغلايان"، حيث دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين المسجلين في النقابة للمشاركة في "مسيرة الدفاع" ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل في هيكل نقابات المحامين، بتغيير القانون المنظم للانتخابات.