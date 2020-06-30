تجارة المنصورة تستعد لامتحانات الفرق النهائية بفيلم تسجيلي عن كورونا

استعدت كلية التجارة بجامعة المنصورة لانطلاق الامتحانات للفرق النهائية بها، بدء من يوم الخميس المقبل ولمدة 20 يومًا، بإجراءات احترازية منذ وصول الطالب للكلية ثم لجنته حتى مغادرتها.

ورصدت "الوطن" في بث مباشر، من داخل الكلية جميع استعداداتها بحضور الدكتور محمد عطوة، عميد الكلية، والدكتور طارق غلوش، وكيل الكية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سماح حافظ، وكيل الكلية لشئون البيئة.

وأعلن "عطوة" إعداد فيلم تسجيلى وعرضه لكيفية التعامل مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خلال تأدية طلاب الفرقة الرابعة لامتحانات نهاية العام.

وأكد أن الكلية تم تجهيزها ببوابات التعقيم وكواشف الحرارة، واللافتات التي يلتزم بها الطلاب لحفظ المسافات الآمنة بينهم، مشيرًا إلى إقامة غرف عزل فى حال الاشتباه في أي حالة حرصًا على سلامة الجميع.

وقال الدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، "لدينا 1200 طالبًا بشعبة اللغة الإنجليزية، وانتظام 2800طالب و 3500 طالب في انتساب، ولذلك أخذنا مباني كلية الحقوق معنا، إضافة إلي مدرجات وقاعات الكلية لإجراءات الامتحانات بها، وهو عدد كبير نسبيًا نظرًا لتباعد المسافات".

للاطلاع على الفيديو