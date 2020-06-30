إصابة 10 نواب من "العدالة والتنمية" بكورونا

أصيب 10 نواب بالبرلمان التركي، من أعضاء حزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات إصابتهم.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "ميزو بوتاميا"، أعلن مجلس النواب التركي إصابة 10 أعضاء من حزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا، وقام المجلس بتوعية الأعضاء مرة أخرى بأهمية الحفاظ على المسافة الشخصية، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

يذكر أن مجلس النواب التركي أجرى فحوصات لجميع أعضائه للتأكد من وجود كورونا، واتضح اليوم إصابة 10 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، و3 أعضاء من حزب الشعوب الديموقراطي، أمس.