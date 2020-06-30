محافظ قنا يشيد بأعمال صاحب مبادرة "الفن يحارب كورونا"

أشاد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، بالأعمال الفنية لصاحب مبادرة "الفن يحارب كورونا"، والتي تستهدف رسم وتلوين واجهات المنازل بطريقة تعكس الوجه الحضاري والثقافي للمجتمع القنائي.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الإقليم ونائبه الدكتور حازم عمر لقرية المخادمة بمدينة قنا، لمتابعة الأعمال الفنية لمدرس التربية الفنية أحمد الأسد صاحب المبادرة على أرض الواقع.

وأثنى "الداودي" على الأعمال الفنية للمباِدرة، لافتًا إلى أنها اهم ما يميزها، أنها مستوحاة من البيئة القنائية، فهي تعكس عن الموروث الثقافي للمجتمع، ما يساهم في توعية النشء بالعادات والتقاليد التي ينتمي لها، مطالبًا القائمين عليها بالتوسع لتشمل قرى ومراكز أخرى.